蔡英文總統4日出席新北市屏東同鄉會會員大會。（呂健豪攝）

新北市屏東同鄉會今（4）日在新莊舉行會員大會，除副總統、民進黨總統參選人賴清德前往爭取支持外，蔡英文總統、前行政院長蘇貞昌也出席。蔡英文說，過去7年多的執政，屏東人參與很多，包括自己、蘇貞昌還有前立法院長蘇嘉全都是屏東人，期許下一個世代能有更多優秀的屏東人為國家服務；賴清德則是承諾，若當選總統，除了持續建設屏東之外，已核定的建設也會如期如質完工。

蘇貞昌在今日的活動率先到場，並先後陪伴蔡英文、賴清德進場。他致詞時表示，全國同鄉會很多，每年開會好幾次，能分別邀請到總統、副總統就已經不簡單，正副元首能同時到場更是難得，特別是蔡英文身為國家元首、三軍統帥非常忙碌，而賴清德也在拚總統選戰，特別在台南與新北競選總部成立的2個場次間，抽空參加屏東同鄉會會員大會，展現出十足的誠意。

蘇貞昌說，蔡英文作為屏東女兒，不但當到總統，而且一屆做得比一屆好，所以才創下連任時817萬高票的紀錄，而且不只國內民眾的肯定，連美國民主基金會也頒獎肯定她導台灣人民民主服務巨大貢獻，並將於美國時間14日晚間的40周年大會上表揚。

蘇貞昌說，蔡英文擔任總統這7年多，對於屏東的交通建設、醫療以及產業發展做了很多，包括高鐵延伸屏東、屏東榮總營運、屏東醫院改建、漁港浚深冷鏈場設置等，此外也領導台灣在疫情中能夠安全，在最困難的時刻賺最多錢，所以才有6000元的全民普發現金，這在過去幾十年的政府裡不可能發生的。

蘇貞昌也讚揚賴清德，在新北出生長大，但在台南當醫生、國大代表到市長，被稱作賴神，代表他做得很好，後來也由蔡英文總統任命擔任行政院長並搭當擔任副總統，是歷練最完整的總統參選人，而他在行政院長任內也核定了許多屏東的重大建設，未來若能當選總統，繼續延續蔡英文的路線，持續對屏東照顧，是非常值得期待的。

對於蘇貞昌的讚許，蔡英文說，其實許多建設都是蘇貞昌做的，當總統能有一個能幹的行政院長是非常重要的，蘇貞昌4年做到的，別的總統可能要花8年甚至更長的時間才能完成，而美國民主基金會的表揚獲是國際上的正面評價，其實都是蘇貞昌的功勞。

蔡英文說，過去7年多，大家都很關心屏東的發展，希望屏東可以迎頭趕上，尤其是屏東的醫療設施及大型醫院，希望能夠讓屏東可以有更好的醫療並將服務延伸到屏南，而高鐵延伸的屏東的計畫已經核定，政府也把屏東高鐵特定區做了周延的規畫，未來高鐵站將成為屏東新都心，發展會更快，此外縣長周春米也提出願景，希望台灣最好的產業包括台積電，未來能到屏東科學園區設廠，讓產業升級。

賴清德則說，自己在新北市萬里出生長大，要感謝屏東的鄉親到新北市來建設、推動發展新北，而自己受到蔡總統重視擔任行政院長，能夠參與屏東的建設也感到十分榮幸，也是本來就應該做的。

賴清德強調，有些建設是自己任內開始，在蘇貞昌任內完成，或有些是蘇貞昌任內開始，未來要靠下一任的總統及行政團隊繼續完成，所以他也當場承諾，若能當選總統，所有目前正在進行或是已核定的建設，都會如期如質完工

此外，賴清德也提出未來的理想，希望能讓台灣均衡發展，因為過去資源分派在城市，以及長期以來的重北輕南，造成了社會問題，所以若能當選總統，將在中央建立機制與地方政府合作，聽取地方意見，大家共同討論優先順序，把錢花在建設上，推動地方產業，讓年輕人可以回故鄉創業，在故鄉就可以追逐夢想，使台灣處處都能安居、人人都能就業。

最後，賴清德除了懇請民眾支持外，也希望可以對於民進黨提名的立委給予大力支持，因為這場選舉對台灣很重要，光靠民進黨的力量是力有未逮，所以這次在立委提名推出了民主大聯盟的跨黨派、跨世代以及跨領域計畫，對於優秀的人才都邀請來一起承擔國家的責任。