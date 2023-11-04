在經典美劇《六人行（Friends）》中飾演經典角色「錢德賓（Chandler Bing）」的男星馬修派瑞（ Matthew Perry）上月28日被發現在家中的浴缸疑溺水身亡，享年54歲。當地時間3日家屬為他低調舉行喪禮，馬修派瑞長眠在洛杉磯好萊塢山的福樂紀念墓園（Forest Lawn Memorial Park），而媒體拍到《六人行》裡情同家人的其他5位演員包括珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、寇特妮考克絲（Courteney Cox）等都現身，送老友最後一程，令許多影迷看到這永遠將「6-1」的畫面都相當心碎。

由珍妮佛安妮斯頓、寇特妮考克絲、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）、麥特勒布郎（Matt LeBlanc）、大衛史威默（David Schwimmer）和馬修派瑞主演的《六人行》紅極一時，至今仍是不少人拿來學習英文的入門作品。當地時間28日驚傳馬修派瑞在位於洛杉磯的家中溺水身亡，震驚粉絲，而馬修派瑞過去便曾透露，自己從14歲時就有酗酒習慣，又對止痛藥成癮，多次進入過酒精勒戒所，晚年身體狀況並不佳。

民眾在馬修派瑞的家附近擺放花束悼念他。（圖／路透）

據外媒報導，稍早馬修派瑞的家屬為他舉行告別式，之所以選擇將他安葬在洛杉磯，而不是《六人行》故事背景的紐約，是因為墓園附近就是華納兄弟影業的片場，而過去《六人行》大多數片段都是在這裡拍攝，也是馬修派瑞最熟悉的工作場地，意義深遠。而其他同樣安葬於該墓地的名人有影后蓓蒂戴維絲（Bette Davis）、「星際大戰」女主角嘉莉費雪（Carrie Fisher）。

Matt Leblanc was there too, but didn’t appear in the video. RIP Matthew Perry (Chandler Bing) https://t.co/2g9pQWLvac pic.twitter.com/cIEWNAfeW6 — Ash (@MaybeAshKetchum) November 4, 2023

對於馬修派瑞的猝逝，先前葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）、歌手CP查理等都曾發文或在演唱會上悼念他，《六人行》裡的其他5位演員則是發表聯合聲明，直言現在的悲痛無法用三言兩語形容，「還有很多話要說，但現在我們要花點時間哀悼，並消化這一個讓人難以理解的損失」，並表示他們永遠會是一家人，再過一段時間他們會在適當的情況發表更多感觸，但現在他們的思念和愛與馬修派瑞的親友同在。

Entre lágrimas y recuerdos, el elenco de 'Friends' y familiares dan el último adiós a Matthew Perry en un funeral privado.https://t.co/aGl1HgcJLq — El Horizonte (@ElHorizontemx) November 4, 2023

而稍早，馬修派瑞家屬發表聲明，將以他的名義成立基金會，希望幫助更多人解決對酒精或毒品上癮的問題，「本著馬修派瑞一輩子致力於幫助其他人對抗毒癮的精神，我們利用他留下的話語和經驗，決定利用他的遺產成立馬修派瑞基金會，希望協助更多人改善生活」。

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