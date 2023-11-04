42歲大叔失業當車手，被26歲幹部押去取款2人皆落網。

42歲無前科的賈姓男子日前失業，日前透過網路，找到1個「工作單純，對帳取款，待遇從優」的徵人訊息，賈男面試後，對方聲稱經營網路賭場，有時需要當面向客人對帳、取款，日前詐團26歲的許姓幹部，帶著他從高雄北上，前往文山區向被害人取錢，遭警方當場逮捕。

警方查扣詐騙集團偽造的「現金收據」。（警方提供）

文二警方上月4日接獲1名女導遊報案，表示她透過網路廣告，加入Line某股票投資群，在投顧老師介紹下，陸續匯出134萬元操作股票，但獲利要求出金時，對方一下說投資額度不足，一下又說操作有誤不能領，被害人最後驚覺被騙報警。

警方獲報後，要被害人假意加碼投資200萬，並要求在她文山區住家附近面交，詐團果然一口答應，約好下午5時碰面。

警方指出，面交時26歲的許男帶著賈，許要賈出面取款，他自己則躲在20公尺遠的角落監視，警方在雙方碰面時將賈逮捕，許見狀想跑已來不及，一併被查緝到案。

賈男警訊時表示自己日前失業，找到這份工作時曾有懷疑，自己遇到的「同事」都是20多歲的年輕人，但為生活所逼，雖然覺得怪怪的也沒想太多，沒想到會當車手被逮。

警方在賈的背包內，發現1張偽造的「現金收據」，以及假冒「匯豐證券」的員工證、3隻手機，警訊後依詐欺罪將2人送辦，另擴大追查幕後的詐團網絡。

文山第二分局長陳瑞基提醒，詐騙手法層出不窮，民眾投資、購物時應特別留意，才能守住自己的荷包。詐騙集團假冒名人、專家名義推薦投資股票或盜用藝人、明星照片後向影迷、粉絲借錢之案例時有所聞。如遇類似情形，請務必再三求證，或撥打165專線，或至名人、專家的官方粉絲專頁確認是否有相關訊息，以保障自身財產安全。