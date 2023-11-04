2024台北市第四選區(內湖南港)立委選舉，民進黨現任立委高嘉瑜連任之路遭遇深綠挑戰，國民黨台北市議員李彥秀也捲土重來，《美麗島電子報》最新民調顯示，李彥秀以43.5%穩居冠，高嘉瑜26.3%落至第二名，台灣基進吳欣岱雖不可能當選，但也拿到12.1%。政黨交叉分析顯示，民進黨支持者中僅約50%支持高嘉瑜、約30%流向吳欣岱。

《美麗島電子報》今(4日)公布台北市第4選區立委選舉最新民調，調查時間為10月30日至11月1日，結果顯示，國民黨李彥秀43.5%、民進黨高嘉瑜26.3%、台灣基進吳欣岱12.1%；而同時在港湖選區進行的總統大選三腳督民調顯示，民進黨賴清德37.1%、國民黨侯友宜29.6%、民眾黨柯文哲17.8%。

立委選舉部分，政黨傾向交叉分析顯示，國民黨支持者有88.5%支持李彥秀，民進黨支持者僅有50.6%支持高嘉瑜、30.1%轉向支持吳欣岱，基進黨則是100%支持吳欣岱。

而民眾黨支持者中，34.8%支持李彥秀、45.4%支持高嘉瑜、3.5%支持吳欣岱。中立選民部分，李彥秀獲38.6%、高嘉瑜17.2%、吳欣岱僅6.7%。

對於現任立委高嘉瑜的整體表現，有51.4%的民眾認為滿意，33.8%民眾不滿意。政黨交叉分析顯示，最滿意高嘉瑜的是民眾黨支持者，高達65.6%滿意，其次是民進黨支持者56.8%滿意、36.9%不滿意，國民黨支持者中42.5%滿意、45.4%不滿意，而基進黨對高嘉瑜最為不滿，高達64.1%不滿意，僅35.9%滿意。

委託單位：美麗島電子報（即經費來源）。調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。調查範圍：台北市內湖區和南港區。調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查時間：2023年10月30日至11月1日。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。抽樣設計：以台北市住宅電話電腦資料庫為輔助進行隨機跳號抽樣（list-assisted random-digit-dial sampling）。因台北市住宅電話號碼簿的登載並未劃分行政區， 而且行政區之間市話局碼有部分重疊，故先對局碼與用戶碼排序後進行「系統隨機抽樣」（systematic random sampling），為避免未登錄電話號碼的家戶無法被抽中，故在抽取電話門號後與CATI系統主機分派撥號前，再以隨機跳號替換該門號的末2碼，據此做為訪員電腦實際撥出的電話門號。樣本規模：成功完訪1069人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），本次調查的母群體參數是依台北市政府公布2023年9月內湖區及南港區民眾性別、戶籍、年齡資料，與2022年12月民眾教育程度等項特徵，逐項重複進行連續性修正，使得樣本特徵與母群體結構一致（達到統計檢定顯著水準p-value>0.05），此時整體樣本即具有代表性。