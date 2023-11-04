無黨籍蘇孟淳(左)發出文宣質疑對手徐富癸批評家族從政，莫非是在挑戰你的老闆潘孟安。（本報資料照片）

屏南立委選區選情撲朔迷離，在藍營遲遲未推派選將的情況下，泛綠兩人不約而同大打文宣戰，民進黨徵召的徐富癸日前發出「超級比一比」文宣，諷刺立委蘇震清之子蘇孟淳代父出征，沒有經驗、只為延續政治香火；蘇孟淳不甘示弱也跟進「徐先生，你累了？」文宣，反問「你老闆潘孟安的哥哥是縣議員，莫非是在挑戰你老闆」，雙方隔空交火、炒熱選情。

徐富癸陣營日前以表列式文宣，對比她與對手蘇孟淳家長、黨籍、經歷等，強調蘇孟淳父親現任立委蘇震清，因涉貪一審重判10年，而蘇孟淳僅有父親助理身分，暗諷對方是家族政治。

蘇孟淳陣營發出「徐先生，你累了？」文宣，舉例蘇貞昌的女兒蘇巧慧、邱茂男女兒邱議瑩，父女在政壇上表現亮眼；老布希和小布希都當過美國總統，父子從政為民服務，在歷史上傳為佳話。

認為家族共同為民服務情況普遍，就像你老闆潘孟安和他的縣議員哥哥潘芳泉，質疑若認為家族政治不好，莫非是在挑戰你的老闆。

對此，徐富癸競選總部回應表示，對手陣營真的急了，明明是爸爸貪汙重判10年無法參選才父傳子，卻抝成經驗傳承，難怪被戲謔反問是貪汙傳承？徐總部呼籲對手陣營，不要低估屏南選民的智慧，傳統撒錢抹黑的選舉技倆早就過時，還是回到正道吧。

徐富癸總部表示，鼓勵年輕人關心政治、從政都是正確的，但如果是上一代涉貪無法參選在先，又不願意提拔同陣營內其他優秀、長期陪伴服務打拚的人才在後，只為延續自己政治香火，硬推毫無經驗的兒子參選國會議員，無怪乎被指控是「只顧自己家族利益，侮辱選民！」