高雄三民區今（4日）上午8時許發生一起死亡車禍。一名曾姓婦人開車行經鼎力路267巷口時，因不明原因失控衝撞停等紅燈的整排機車，其中1名騎士被夾在汽車與變電箱之間當場慘死，另6人受傷。警方初步研判，曾婦油門操作不當，疑與她穿著無跟拖鞋開車有關係，後續將她依過失致死現行犯逮捕。

根據監視器畫面顯示，鼎力路上一排機車在267巷口停等紅燈，後方一輛白色轎車突然失控，衝撞共8部機車仍持續前進，直到撞上路邊變電箱才停下。而女駕駛下車後被眾人怒罵「是怎麼開車的？」，她則雙手一攤喊「哇凍抹條啊！」。

車禍發生後，警消立即派員前往救援，發現一名50歲男性卡在轎車與變電箱之間，已明顯死亡，另有2男3女分別受到擦傷、頭部外傷、腰部疼痛、腳踝骨折等大小傷勢，意識皆清楚沒有生命危險，由救護人員給予急救處置後送醫，另1男傷勢輕微未送醫。

警方初步研判，曾婦油門操作不當，在車上發現一雙無跟拖鞋，疑與她穿著無跟拖鞋開車有關係。警方後續深入追查，確認曾婦行駛中並沒有使用手機。而曾婦酒測值為0，當場被依過失致死現行犯逮捕，詳細車禍原因仍待進一步釐清。