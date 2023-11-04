【LIVE直播】侯友宜台北市競選總部成立 市府前誓師大會現場直擊｜2023.11.04

2024總統選戰白熱化，國民黨總統參選人侯友宜今（4）日15時在台北市政府前廣場舉辦萬人造勢，前總統馬英九、台北市長蔣萬安、前高雄市長韓國瑜、中廣董事長趙少康等人也都現身站台，營造大團結氣勢。

前高雄市長韓國瑜在下午4時05分上台致詞時說，天氣這麼熱，他講幾個養身方法，他說30年沒感冒，做2件事情，第一是穿襪子睡覺，第二早上起床揉肚子。這兩年加強「天補地補人補」，「天補」是曬太陽，「地補」是打赤腳踩土地，「人補」是盡量跟快樂的人在一起。在去年蔣萬安選舉之後，體會到「人補」，就是往來的人盡量是陽光正能量，不要跟愁眉苦臉的人在一起，寧願跟蔣萬安喝茶，不要跟陳時中喝酒。

韓國瑜指出，看到蔣萬安在上海雙城論壇演講，身為市民，感到非常光榮，也深深以台灣民主為榮。現在市長帶頭衝，戴錫欽幫忙監督，是最棒的組合。當然還有李四川副市長，只要對老百姓有幫助的，一馬當先，絕不退縮。

韓國瑜直言，1月13日如果票投民進黨賴清德，因為台獨綱領，兩岸和平大門絕對打不開，因為賴清德鑰匙用錯了！和平門永遠打不開！

總統參選人侯友宜萬人造勢大會4日在台北市政府前廣場舉行，大批民眾參與並手舉旗幟和標語表達支持。（姚志平攝）

韓國瑜強調，和平的鑰匙在侯友宜手上，侯友宜支持中華民國憲法下的九二共識，和平的鑰匙在九二共識，不在台獨綱領！

韓國瑜最後說，這次1月13日選舉，關係到子孫萬代，如果選賴清德，我們將面對戰爭；如果票投侯友宜，我們將擁抱和平，拜託大家支持侯友宜！