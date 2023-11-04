藍白整合陷僵局，國民黨主席朱立倫向民眾黨總統參選人柯文哲提出日本式及德國式兩種新方案，朱稱「柯文哲當時傾向日本式」，但柯昨卻重提全民調，朱立倫4日說「那天答應支持的事情，為什麼變了」，國民黨總統參選人侯友宜也說，「當時柯文哲幹嘛說要這個方案呢？」對此，柯文哲競辦發言人陳智菡反擊，國民黨刻意誤導，惡意扭曲柯文哲的善意，試圖影響輿論。

陳智菡今天下午接受《中時》電訪表示，柯文哲之前就說，如果要再談，請朱立倫提出新方案，2日中午左右，朱立倫致電給柯，提供2個新方案，柯文哲的確認為朱所提的是新方法，但是並沒有答應，「沒有同意也沒有否決」，因為當時對話時間倉促，柯文哲回覆會與幕僚討論看看。

陳智菡強調，柯文哲只是認為可以考慮看看，兩方案中也確實對日本模式比較有興趣，認為是相對可行的方案，因中間還有其他行程，因此直到3日上午，柯文哲才與核心幕僚開會正式討論，而幕僚就質疑國民黨69票比民眾黨11票不可行。

陳智菡批評，國民黨把柯文哲的善意當作「已經答應了」，是過分樂觀的解讀，甚至曲解為「柯文哲答應了又反悔」，這是國民黨刻意誤導，惡意扭曲柯文哲的善意、惡意解讀試圖影響輿論。