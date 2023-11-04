高雄黃姓女子夜裡開車遇上巡邏警車，趕緊關閉車燈，沒料到此舉更引起員警注意，警方上前盤查，發現她涉毒品案通緝中，已經懷孕的她，卻仍涉嫌吸食毒品，令員警不禁搖頭。

小港分局高松派出所警員1日深夜3點多，行經小港區宏偉街一帶前，發現一輛自小客車看到警車後，立即停車且關閉車燈，此舉更引起警方注意，上前盤查時，車上共有3人，31歲駕駛黃姓女駕駛已懷有身孕，一查身分她竟是毒品通緝犯，另外在排檔桿處有一組安非他命吸食器，又在車內陸續發現安非他命與大麻二小包及安非他命吸食器3組等。

警方將黃女及30歲的謝姓男子、31歲張姓男子帶回帶出所，黃女更坦承開車前有吸食毒品，有毒駕嫌疑，全案詢後將黃女、謝男依毒品危害防制條例移送偵辦，另張姓男子採尿送驗。但孕婦吸毒恐對胎兒造成風險及戒斷症狀，黃女將胎兒安全拋諸腦後的行為，也讓員警忍不住直搖頭。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！