民進黨總統參選人賴清德4日從台南出發成立全台第一個競選總部，並公開號召本命區的支持者再度衝出全台最高得票率。儘管他在台南掌握主場優勢，競總更鎖定7成以上的得票率為目標，但也擔心受到選情冷清的拖累；台南國民黨陣營則認為，民進黨在台南長期執政，如今卻弊案頻傳、防疫不力，恐怕連5成選票都拿不到。

2014年台南市長選舉，尋求連任的賴清德獲得71萬1557票，以高達72.90％的得票率，創下台南自治史上最高得票率及該屆選舉全國最高得票率的「雙冠王」；2020年總統大選，尋求連任的蔡英文搭配副手賴清德，也在台南拿下78萬6471票，並以67.38％的得票率勇奪全國最高得票率。對賴清德來說，台南早已成為他「棄醫從政」路上最大的支持票倉。

2024總統大選，賴清德選擇從本命區台南出發成立全台第一個競選總部，並高喊要衝出全國最高得票率，賴清德台南競總執行總幹事蔡筱薇認為，台南要大贏，全國才會贏，因此鎖定超過7成得票率為目標。不過，面對選情千變萬化，無論1對1、三腳督、四腳督，民進黨也都會持續關注發展，並即時做好相關對策。

蔡筱薇表示，目前的選情十分冷清，不利賴清德衝高得票率，但從全台首場競總成立大會來看，台南有超過2萬5000名鄉親進場支持，相信這股力量不僅能夠翻轉目前冷清的選舉氣氛，同時也能給其他地區的競總帶來信心。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝則認為，根據他的觀察，賴清德此次在台南可能拿不到50％的選票，最主要的理由是民進黨在台南長期執政，近來卻貪汙腐敗、弊案頻傳，像光電弊案、爐碴案、學甲88槍擊案等，都重創人民的信心，凸顯民進黨執政不利，因此賴清德才會強調要「組織清廉政府，重新得到人民對政府的信任」。

此外，新冠肺炎防治工作一再暴露口罩、快篩劑、疫苗等重大缺失，台南登革熱防疫工作也民怨四起，至今疫情仍在社區延燒，在在顯示民進黨執政失能，讓老百姓看不下去，選票自然也投不下去。