國際扶輪社協助高市府建構友善動物環境，今天於高雄市燕巢動物保護關愛園區舉辦「為世界創造希望」捐贈活動，，希望拋磚引玉，未來能有更多民間力量來協助提升民間動物收容所環境。（高雄市動保處提供／林雅惠傳真）

國際扶輪社協助高市府建構友善動物環境，今天於高雄市燕巢動物保護關愛園區舉辦「為世界創造希望」捐贈活動，召集16個扶輪社和3家公司共同捐贈改善公立與民間收容動物福利，動保處則回贈感謝狀以表謝忱；扶輪社代表們表示，希望拋磚引玉，未來能有更多民間力量來協助提升民間動物收容所環境。

高雄市動保處表示，繼去年高雄濱海扶輪社捐贈飼料及醫療物資改善收容犬隻的福利，今天參與捐贈活動的單位更多，包括鳳山中山、鳳山、鳳山東區、鳳山西區、高雄卓越、高雄文山、高雄鉅星、林園、高雄市大發、大樹、澄清湖、高雄海洋、高科大、鳳馨、及高雄濱海等16個扶輪社及寵兒商貿、鴻苗寵物用品、龍琮實業等3家公司。

鳳山中山扶輪社社長吳裕葦表示，經過大家討論，決定捐贈100包飼料給高雄市動保處，讓公立動物收容所犬、貓的食物可以豐富多樣化；另外，捐贈社團法人台灣愛狗人協會及高雄市流浪動物保育協會動物福利金各新台幣2萬5000元，希望經由協會提升民間收容動物的福利，進而救助更多動物。

農業局長張清榮表示，感謝扶輪社對高市動保處及民間動保團體的肯定支持，近年藉由公私協力合作，逐步朝向增加寵物友善空間、提升寵物長照服務、強化飼主責任及提供多元認養管道等目標實踐，讓高雄市的毛小孩從出生到終老，皆能獲得妥善的照顧。

動保處處長葉坤松表示，減少流浪動物數量及強化飼主責任，是現階段重要的推動工作，此次捐贈活動不僅提升浪浪福利，也是對市府動保施政的肯定！