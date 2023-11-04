基北北桃與台灣藝術創生文化基金會合辦的「青春還鄉・2023地方創生微電影競賽」今（4）日在板橋秀泰影城舉辦頒獎典禮。這次微電影競賽共收到 80 件投稿，33 部作品入圍，經決選有 12 部影片獲獎，最後評選「高山遊民」所拍攝製作關於新北貢寮馬崗漁村的作品《海角接力賽》榮獲首獎。

新北市副市長劉和然指出，去年新北市政府與台灣藝術創生文化基金會合辦首屆地方創生微電影競賽，成效卓然，因此今年擴大舉辦，邀請基北北桃四市共同參與。

劉和然表示：「四市合辦象徵重視地方創生及關懷偏鄉，也展現了我們推動地方文化的決心。透過這次競賽，讓全台看見熱血創生工作者和地方創生的故事。」同時他也希望明年能有更多縣市響應，擴散地方創生的影響力！

獲得首獎的《海角接力賽》描述居民面臨財團官司要求拆屋還地，以柔性的文化運動爭取村子能永續存在，吸引離鄉青年重新關心該片土地。評審團表示，《海角接力賽》敘事有力、卻未陷入自怨自艾，以留白、空景及日常去講述故事，不但貼近村民，且展現在地工作者相信的價值。

貳獎由唐炘炘導演的《台北桃花源記》獲得，本片記錄台北市關渡平原最後一塊稻田「八仙六代園」的創生故事。評審團指出，該作品很自然地拍出了被攝者的情感起伏、記錄了創生困境及受到的支持，充分展現人文溫度。參獎則是由台北影視音實驗教育機構的「再補一顆」團隊獲得，其作品《聖情的便當》講述台北市寶藏巖聚落保存。該團隊為高中生組成，擊敗全台其它 30 多件由社會及大專影像團隊脫穎而出，令評審團大為驚艷。

新北市青年局長邱兆梅表示，當代青年更願意投入社會服務，投身於振興地方文化，為故鄉創造價值。她說：「為了讓青年返鄉的故事能被記錄與傳頌，新北市青年局透過每年的微電影競賽吸引政府、企業和社會各界注意台灣各地的創生。藉此也希望更多青年參與，鼓勵全台地方社群發展當地專屬的文化特色。」