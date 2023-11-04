台中市青年高中配合僑務委員會推動南向政策，邀請東南亞地區僑校校長及主任組團來台蒞校交流參訪。（青年高中提供／馮惠宜台中傳真）

台中市青年高中配合僑務委員會推動南向政策，邀請東南亞地區僑校校長及主任組團來台蒞校交流參訪。（青年高中提供／馮惠宜台中傳真）

台灣半導體業領先全球，僑委會配合政府南向政策辦理僑生技職專班今年（2023年）招生人數超過4000人，青年高中3年級加總已招收750名僑生，校方指出，學生來自東南亞8國，又以選擇就讀資訊科最多，主要和台灣半導體產業揚名國際有關，學子們希望有朝一日可以進入相關產業就職。

僑委會為了讓海外華僑子弟回台學習，由校方和企業界產學合作，特辦理僑生3＋4技職專班，讓學生可以透過半工半讀制度，習得一技之長，每學期3個月在企業界有薪實作，3個月在校專心讀書，開辦以來普遍受到新南向國家經濟弱勢僑生家庭的歡迎，學生就讀人數逐年成長，自2014年開辦技職專班，至今年（2023年）招生人數已超過4000人。

台中市青年高中昔日培育出立委高金素梅、藝人羅時豐等傑出校友，該校2019年南向專班開始招生，從第1年45位僑生同學、至今年（2023年）現有僑生共750人，學生數倍數成長，在僑委會統計中名列前芧，以評鑑優等、學校地理位置佳、廠家很照顧學生獲得南向友邦學子青睞。

日前東南亞地區僑校校長及主任組團到校參訪，參訪團團長非凡教育中心執行長陳秋蓉表示，青年高中一直是東南亞各國僑生的首選，東協十國中就有來自8國的僑生選擇就讀青年高中，今年她也推薦學生到青年高中就讀，感謝該校對僑生無微不至的照顧。

參訪團也參觀該校資訊科、商用資訊科、汽車科、食品烘焙科及餐飲科的專業實習教室，並觀賞表藝科、音樂科及舞蹈科在舞台上的精湛表演。青年高中指出，該校750名僑生來自越南最多，首選資訊科，與台灣半導體產業揚名國際有關，顯見台積電不僅帶動供應鏈發展效益，更是少子化台灣向外招生活廣告。