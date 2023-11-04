美聯代表遊騎兵5戰打退響尾蛇，奪得隊史第一座世界大賽冠軍，然而根據《紐約郵報》報導，世界大賽5戰下來，平均收視率只有911萬人，比起2020年縮水賽季還要慘。

兩支在兩年前還是百敗級的球隊大翻身，遊騎兵藉著美聯第5種子的身分一路過關斬將，搶下國聯最後席次的響尾蛇也不惶多讓，睽違22年再度闖進世界大賽。但全程轉播世界大賽的《FOX電視台》日前公布數據，系列賽平均收視人數僅911萬人，創下自統計以來最慘數字，比起因新冠肺炎導致賽季縮水的2020年980萬人還要差，G2、G3更只有815萬人不到。

傳統豪門洋基、紅襪被排除在季後賽行列，例行賽狂拿百勝的勇士、金鷹和道奇早早在分區系列賽淘汰，儘管各自有著席格（Corey Seager）、卡洛（Corbin Carroll）作為球隊頭牌，但低種子之間的對決不符大眾胃口。去年世界大賽太空人和費城人的組合，平均收視人數為1178萬人，與此相比多了23%。

《FOX電視台》董事長Mike Mulvihill表示，「有許久不見的面孔進入世界大賽，奪下首冠當然是好事，但另一方面只能承認，沒有出現在全美都受歡迎的球隊，確實對收視率有影響。」