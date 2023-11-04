「2023新北校園廣告人」4日舉辦頒獎典禮，從上百組報名參賽團隊中脫穎而出，由副市長劉和然（左一）揭曉最終名次，首獎由世新及輔仁大學團隊以作品《你也可以這樣搭》拿下第一名。（劉瑋晴攝）

「2023新北校園廣告人」今(4)日舉辦頒獎典禮，從上百組報名參賽團隊中揭曉最終名次，首獎由世新及輔仁大學團隊以作品《你也可以這樣搭》拿下第一名。本次活動由副市長劉和然、電通mb資深創意總監鄭盛聰、聯廣傳播集團創意長狄運昌、雪芃廣告策略長陳侑均及華苑映創總監苑文達，一同勉勵同學並頒獎給獲獎團隊。

劉和然表示，在場同學從眾多入圍者脫穎而出，又能全程參與活動相當不簡單，作品各有特色，影片水準不輸專業人士，可以看到年輕人對於影像創作的無限創意，也鼓勵同學們持續創作，讓更多好的故事與人才被看見。

新聞局說明，今年活動持續與廣告業界合作，為了使學生們更順利完成影片，影像工作坊更納入六堂與實務接軌的廣告課程，參賽者可以學到更多實務內容。此外，在活動中表現優異的同學們有機會到合作的廣告公司實習，提早與業界接軌，展現新北市產官學合作的成果。該作品也將首度登上捷運燈箱及月台等候電視的首獎作品，讓學生們搭捷運就能看到自己的作品。

本次擔任評審團代表的雪芃廣告策略長陳侑均說，這次評選主要針對作品的切題性、創意表現與製作技術評分。也鼓勵同學，在影像創作的時代中，需要更敏銳的觀察力與行動力，才能透過影像實踐創意，期許同學們未來能有更多精彩的表現！

本次頒獎典禮更特別與台灣大哥大合作互動裝置MyMoji元宇宙分身製造艙，將全台首創3D虛擬分身建模服務搬到現場，透過360度由上至下環繞拍攝的技術，參與者只需入內站定3秒，即可快速建構出逼真的3D模型，打造個人專屬的數位分身，並可用於製作LINE貼圖、gif圖檔及AR影像等，開啟青年學子們對新科技的想像及運用。

本次作品主題多元，包含公有市場改造、安坑輕軌、熊猴森樂園、青春山海線、淡海輕軌、新北市紀錄片獎等，皆能跳脫政府宣導片窠臼，以獨特視角傳達創作者眼中的新北市和政策。活動總獎金豐厚達59萬元，前3名將各獲得獎金15萬、10萬及8萬元，評審特別獎及社群行銷獎獎金各1萬元。