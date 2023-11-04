有人感慨大新營區青壯年人口流失，也有人認為，年末本來就是求職淡季，但也可能傳統型態的工作不再吸引年輕人，造成求職意願低落。（張毓翎攝）

台南市今年最後一場大型就業博覽會，4日在新營體育館登場，但這次求職民眾卻異常稀少，而且大多是中年人，不少知名企業攤位前人潮零零落落，半天下來只收到零星幾張履歷表，有人感慨大新營區青壯年人口流失，也有人認為，年末本來就是求職淡季，但也可能傳統型態的工作不再吸引年輕人，造成求職意願低落。

台南市政府勞工局今天上午在新營區舉辦就業博覽會，邀集服務業、傳產業、科技業等71家廠商，提供包含工程師、採購專員、產銷專員、行政專員、品保員、倉管員、營業專員、收銀員、餐飲人員等3523個工作機會，初步媒合率逾5成。

除了有鄰近行政區的台南鄉親來求職，也有遠從嘉義來找工作的民眾，但恰逢周末，人潮卻稀稀落落，每年到場設攤的廠商也直呼，「今年人潮明顯少了許多」，去年求職的人比較多，今年卻異常大減，有的攤位半天下來幾乎沒見到求職人影，收到的履歷更是僅個位數。

經常在就博會服務的台南市中小企業榮譽指導員協進會，今天在在現場設攤提供「面試模擬」服務。有會員分析這場人潮稀落的原因，指出非求職旺季辦就博會，人潮本來就比較少，以往3到6月的就博會人潮通常較多，年末較少，尤其想轉職的人，大部分會等領完年終獎金再離職。

也有會員認為，年輕求職者喜歡線上投遞履歷，加上現在工作型態多元，不必侷限在傳統型態工作；最近遇到一名41歲男子原本在印刷廠當司機，工作好幾年，對於台南路況很熟悉，今年突然離職跑去當外送員，那名司機透露，在印刷廠月領3萬多，若以相同10小時的工作時數計算，當外送員月薪預估上看8萬元。