每個人對於性的慾望都不同，《搜狐網》近日分享12星座男的性慾排行榜，最後一名是水瓶座，他們比較重視精神上的戀愛，而第一名則是天蠍座，滿腦子都是18禁的內容。

第12名、水瓶座

水瓶男是12星座中慾望最低的，他們並不是性冷淡，而是重於精神非肉體，甚至可以接受只戀愛不上床。

第11名、處女座

處女男的自我要求高，因此對象也必須條件優異，若沒遇到理想中的異性，他們幾乎沒什麼慾望。

第10名、巨蟹座

巨蟹男個性比較傳統，對於性方面很保守，就算心中有慾望，也會強行壓制下來，自控能力非常好。

第9名、雙魚座

雙魚男熱衷於製造浪漫，享受沉浸在粉紅泡泡的感覺，相對於慾望，更在乎伴侶的感受。

第8名、天秤座

天秤男凡事追求平衡，就連性與愛也是，唯獨在有愛的時候，才會激起他們心中的慾望。

第7名、雙子座

雙子男撩人很有一套，喜歡到處拈花惹草，不過大多只是享受曖昧的感覺，實際上很少出手。

第6名、射手座

射手男總是給人花心印象，其實他們是不懂與異性保持距離，慾望方面並沒有很強。

第5名、摩羯座

摩羯男性格一向低調，不過面對性事時，反而比較大膽。

第4名、獅子座

獅子男性慾旺盛，但也並非滿腦子都是啪啪啪，其實還存在理智，唯有感覺來時，才會徹底放飛自我。

第3名、牡羊座

牡羊男對於床事很熱情，而且從來不掩飾，認為有些情侶相處不和睦，多半是性事不合。

第2名、金牛座

金牛男外表看似老實，不過他們內心其實很躁動，不只愛錢還重性慾，顛覆眾人想像。

第1名、天蠍座

天蠍男表面高冷，不過內心很火熱，滿腦子都是性，常讓另一半招架不住。