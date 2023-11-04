嘉義縣長翁章梁今天到水上鄉參加仙草柔軟節活動，感受紫色花海田園之樂。（廖素慧攝）

嘉義縣水上鄉仙草產量全縣第1、全台第2，仙草花盛開如紫色花海，花期限定至11月底，4日在水上鄉三界埔下山腳舉辦「水上仙草柔軟節」，有創意市集、文化導覽，縣長翁章梁、鄉長林緗亭推薦「紅骨仙草」是水上特有種，香氣濃郁。

林緗亭指出，嘉義縣仙草產量全台第2多，而主要產區是水上鄉三界埔，種有24.4公頃的仙草，比鄰近的中埔鄉、鹿草鄉零星栽種多很多，可以說水上鄉也是生產仙草的重鎮，且經農試所調研發現水上鄉「紅骨仙草」是特有種，適合種在水上鄉。

林緗亭說，水上的「紅骨仙草」是用種子播種於田間，讓仙草自然生長成不規則狀，一部分的仙草在開花前就要採收，一部分的仙草田則保留至花期結束，讓仙草田形成美麗的紫色花海，這種栽種方式與北部客家庄仙草用扦插的方式不同。

林緗亭還說，「水上仙草柔軟節」活動4日起跑，紫色花海賞花期至11月底，12日有食農教育收割稻穀活動、18日有農特產市集及閉幕活動，透過一系列活動希望讓更多人認識「紅骨仙草」是水上在地優質物產，香氣濃郁又好吃。

翁章梁說，仙草是「國民甜品」，很多人是吃仙草冰長大的，林緗亭鄉長為了讓更多鄉親知道水上鄉盛產仙草，舉辦「仙草柔軟節」邀請外地民眾踏入產區，認識仙草、購買最在地農產，品嘗仙草美食，還能親近仙草花海感受田園之樂，有玩有吃。

水上鄉公所此次辦仙草節活動，從花海、市集、教育等方面主題，呈現仙草多元樣貌，用仙草花呈現精緻花藝，市集展售仙草披薩、仙草咖啡、仙草蕈菇濃湯、仙草提袋、仙草髮辮等產品。