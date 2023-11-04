腫瘤權威教授賴基銘，搭上熱門戲劇「派對咖孔明」化身孔明，領5弟子到位於高雄前鎮區的王氏昆仲公園，獻上5計降低罹癌風險，賴基銘也提到，現代人接觸二手菸、空汙頻繁，讓肺癌年輕化，提醒要及早篩檢及早治療，並呼籲政府要盡快釐清空氣中致癌因子以及早預防。

賴基銘今天下午出席台灣癌症基金會活動表示，癌症已連續41年成國人十大死因之首，其中高雄癌症率更在20年內增加約3成，主因就是現代人有許多不健康生活型態，如壓力大而大吃大喝、不運動、不篩檢等造成，加上不健康飲食，讓每個人都成罹癌的不定時炸彈。

賴基銘化身成「孔明」，戴上5位小小弟子，獻上5計包含「蔬果彩虹579、規律運動、體重控制、遠離菸檳、定期篩檢」，能落實就能降低6成以上罹癌風險，讓民眾遠離癌症威脅。

除此之外賴基銘也說，都市因空氣汙染，容易接觸到煤煙、PM2.5、二手煙等易致癌物，加上煮飯的油煙等，讓現代人肺癌欲趨年輕化，賴基銘舉例，許多20多歲年輕人不菸不酒，卻仍罹患肺癌，提醒要定期篩檢，及早發現及早救治。

對於肺癌防範，賴基銘說，許多人會聯想到戴口罩防空汙，其實目前還沒有統計資料顯示口罩能確實預防肺癌，目前台灣首要任務是透過全國性研究，來釐清肺癌成因，尤其是如空氣污染嚴重的高雄，台大公共衛生研究所已有研究顯示，肺癌增加可能原因與PM2.5有很大關連，呼籲政府盡快釐清空氣中的致癌因子，以全面防範。