企業19年甲級男女排球聯賽第二周例行賽4日於新莊開戰，首場男子組賽事由桃園台灣產險 對上今年企排新生彰化三大有線，同時本場比賽也是彰化三大有線的首次亮相，而在開幕周苦吞2連敗的桃園台產，也期待在本周拿下首勝。經過三局激烈對決，桃園台產以25比18、23、20奪下本季首勝。

例行賽經過兩周休兵，桃園台產在開局就展現強大火力，隊長李尼希米 斜線攻擊得手率先搶下第一分，彰化三大有線隊長莊子霖 立即還以顏色，可惜難敵桃園台產在攻擊、攔網、發球等各項技術發揮，比分差逐漸擴大。此時彰化三大有線變陣，換上主攻手吳國強、莊庾翔調整節奏，但仍無法追平對手丟失第一局。

第二局雙方展開激烈拉鋸戰，彰化三大有線在吳國強、陳恩得、黃祈鈞輪番進攻之下，一波波突破攔網得分，給足對手壓力。桃園台產不遑多讓，攻擊手多點開花，緊咬比分，最後劉昱麟斜線攻擊得手後來到局末點，桃園台產再組織三人攔網，成功再下一城！

不願夜長夢多的桃園台產，第三局火力全開、一路領先，同時也在此局換上大一新生力軍張安成、施宇祥，但彰化三大有線隊內氣氛越打越嗨，參與企排多年的快攻手柯宗甫也在此時上場，不斷緊追對手，最終桃園台產甘茂宏、施宇祥的雙人攔網得手，以直落三喜收勝利。

桃園台產鄭州邑教練表示，本場比賽的接發球到位率是勝利關鍵，提到面對新對手彰化三大有線的挑戰，「希望我們自己選手能去了解對手的內容，要用什麼樣子的防守、接發去應對，與對手互相抗衡。」