2024總統選戰白熱化，國民黨總統參選人侯友宜今(4日)下午在台北市政府前廣場舉辦萬人造勢，台北市長蔣萬安、前高雄市長韓國瑜、前總統馬英九等藍營大咖都現身站台，營造大團結氣勢。馬英九致詞砲火全開，直嗆民進黨「真的是很難想像，一個政府可以爛到這個地步，也是不容易」，民主進步黨既不民主也不進步，「小弟是做不到的」，喊話說「這樣的政府，趕快讓他下架啦！」

總統參選人侯友宜萬人造勢大會4日在台北市政府前廣場舉行，大批民眾參與並手舉旗幟和標語表達支持。（姚志平攝）

馬英九表示，今天團結在一起集中氣勢，不論是總統立委都要大獲全勝，不是只有國民黨一黨勝敗，也關心國民的前途，民進黨執政七年實在是不像話，國防、外交、經濟都在倒退，不只是幫國民黨打勝仗，也要幫中華民國打勝仗，台灣近日缺電、斷電、缺蛋問題，「真的是很難想像，一個政府可以爛到這個地步，我自己做過市長、也做過總統，要做到這麼爛也不容易。」

馬英九批評，蔡英文這幾年拋出互不隸屬兩國論這真的很過分，這是違法中華民國憲法，她這樣違反，別的國家可能無所謂，在這邊很危險，就是宣佈獨立、宣布兩岸分離，兩岸關係一定要回到互不承認主權、互不否認治權的兩個地區，蔡英文上任斷了9個邦交國，他任期只有斷一個，且不是中國施壓，是那個國家自己的問題。

馬英九也大酸，「民主進步黨，既不民主也不進步，可以把不民主跟不進步結合在起，要很大的能耐才做得到，小弟是做不到的」。馬指出，民進黨執政可以把中天這樣批評政府的電視台關掉，把有爭議的電視台上架，警察還傳訊蘇宏達，就因為蘇批評政府的文化政策，這很過分，哪裡有民主，簡直像盜匪一樣，不讓民進黨下架，簡直沒有天理，既不能維護中華民國主權，也不能維護台灣人民人權，「這樣的政府，趕快讓他下架啦 ！」

馬英九再說，他也曾執政過8年，跟大陸簽訂23個協議涵蓋人民生活各方面，2015年他與大陸國家主席習近平見面，雙方都同意要好好實施九二共識，讓兩岸和平解決爭端，相信只要國民黨重返執政，兩岸一定能回到和平安定與繁榮，讓台灣不再是世界上最危險的地方。

馬英九提到，侯友宜在他總統任內是警大的校長，當時侯曾拜託他幫警大蓋鑑識中心，他知道侯友宜是實事求是的人，新北市長內任也是各縣市表現最好，施政滿意度都是第一名，把這樣的人送進總統府，是大家的幸福。

馬英九也批評，民進黨在在野的時候有模有樣，但是執政時就倒行逆施，近期民進黨更變成「桃花朵朵開」，民進黨根本是桃花黨，蔡英文本人雖然沒有桃花問題，但是論文問題也是滿嚴重的，這樣的政府一定要讓他下架，讓侯友宜這樣的硬漢來整頓政治，這是關鍵一仗，一定要動員所有力量，用選票下架民進黨，票投國民黨下架民進黨。