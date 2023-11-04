「禿頭」鳳頭蒼鷹經野灣野生動物保育協會長達1年半的凡士林療法及後期調理，恢復具防水能力的羽翼以及飛行能力，今於台東森林公園野放。（蕭嘉蕙攝）

今年入秋以來，「禿頭」開始展現鳳頭蒼鷹敏捷的飛行能力，今重回台東森林公園娘家。（蕭嘉蕙攝）

綽號「禿頭」的鳳頭蒼鷹，因疥癬螨感染導致頭部及身軀多處禿毛，且胸口疑遭鉛彈傷擊飛行能力，經野灣野生動物保育協會長達1年半的凡士林療法及後期調理，「禿頭」換上新的廓羽與飛羽，恢復防水與飛行的能力，4日於台東森林公園成功野放。

鳳頭蒼鷹頂上無毛被笑禿頭，靠「這招」1年半生髮成功。

原棲於台東森林公園的鳳頭蒼鷹，曾遭鉛彈擊傷胸肌處，影響振翅飛行能力，去年6月間與鳥群鬥中爭敗陣落水，民眾通報野灣野生動物保育協會救援，經檢查發現除胸口舊傷外，鳳頭蒼鷹頭部毛髮稀疏，頭皮覆有厚皮屑，因而得名「禿頭」。

原棲於台東森林公園的鳳頭蒼鷹，疥癬螨感染導致頭部及身軀多處禿毛，綽號「禿頭」。（野灣野生動物保育協會提供／蕭嘉蕙台東傳真）

野灣野生動物保育協會環境教育專員詹欣穎表示，皮屑經顯微鏡放大觀察發現藏有大量疥癬螨，便以「凡士林療法」治療，反覆厚敷凡士林於患處，隔絕空氣致螨蟲死亡，但同時也須經常性洗澡，以免凡士林阻塞毛孔。

「禿頭」鳳頭蒼鷹經3個月凡士林療法後初見成效，頭部生髮成功。（野灣野生動物保育協會提供／蕭嘉蕙台東傳真）

「禿頭」鳳頭蒼鷹經3個月凡士林療法後初見成效，頭部生髮成功，但由於羽翼水洗頻繁，導致防水性降低；另外，治療期間，狹小的調養空間使「禿頭」備感緊迫，不斷振翅，導致飛羽磨損嚴重，種種考量下，將牠轉入專為長期調養設計的籠舍。

野灣野生動物保育協會公益勸募專員王時瑋表示，「禿頭」於養羽期間持續進行飛行訓練，籠舍左右側各安裝上棲架，距離約15公尺，透過折返短飛，並逐漸拉長訓練時間。

今年入秋以來，「禿頭」開始展現鳳頭蒼鷹敏捷的飛行能力，陸續通過防水功能及飛行訓練，今下午重回台東森林公園娘家，初打開籠舍時，「禿頭」略顯生澀，經數次拍打籠門後，一瞬間振翅高飛，但隨後遭大卷尾群起攻擊，適應生存將是新挑戰。