以韓劇《歐若拉公主》惡女一角打開知名度的南韓女星鄭珠妍（又譯：鄭珠蓮），4月才和企業家男友舉辦婚禮，未料現遭韓媒爆料，兩人根本沒登記，這段關係也在10月時結束，對此，她所屬經紀公司也出面證實。

鄭珠妍今年3月宣布婚訊，並在4月以非公開形式舉行婚禮，當時她透露和另一半是通過友人介紹認識，對方比她年長，性格慈祥又很會照顧她，因此才動了想婚的念頭。

鄭珠妍4月才和圈外男友舉辦婚禮。（圖／取自韓網）

未料才過半年，韓媒就爆料其實兩人在婚禮前，就對婚姻沒了共識，但還是把儀式辦完，後來也沒去登記結婚，並在10月時結束這段關係，對此，鄭珠妍透過經紀公司NEVER DIE entertainment證實「10月時，雙方協議結束了結婚生活」。

鄭珠妍2009年透過出演Epik High的歌曲《Wannabe》出道，之後演出電視劇《暴風的戀人》、《太陽的都市》、電影《二十》等，以《歐若拉公主》中的惡女朴智英一角打開知名度，據悉，她目前正在忙於拍攝新作品。