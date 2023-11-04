桃園市八德區中華路與高城街口，昨天（3日）晚間9時許，有位機車騎士在該路口，違規闖紅燈左轉，沒想到「螳螂捕蟬、黃雀在後」，1輛警用機車就在後方目睹騎士違規，立即開啟警示燈鳴笛上前攔車開單，整個過程被後方騎士的行車紀錄器錄下PO在臉書社團。

網友將畫面PO在臉書社團。（翻攝爆料公社）

網友PO在臉書社團《爆料公社》的畫面中可以看到，當時該路口是紅燈，大家紛紛煞車停下，該路口左轉需要待轉，沒想到一名騎士就「行雲流水」般的直接闖紅燈，越過停止線，跟著待轉的車潮直接左轉高城街，沒想到轄區警員當時騎乘警用機車，就在他的後方，見到騎士違規，立即開警報器追上去開單。

警察在後方看到違規，立即開警示燈鳴警笛上前攔下開單。（翻攝爆料公社）

網友PO文表示：「你說～你～～想要～逃～～偏偏注定要落腳，這麼行雲流水～肯定不是第一次了，但這次踢到鐵板了～」這畫面一PO出，網友紛紛表示好療癒，真是不要想說偷偷違規沒事，如果造成他人車禍受傷，後果就不堪設想了，還好有警察即刻攔下開單。