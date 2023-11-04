中央紀委國家監委駐中央外辦紀檢監察組組長張際文，在最新出版《中國紀檢監察雜誌》2023年第21期刊文〈以深入調查研究推動防範化解對外工作領域風險〉，探討深刻認識對外工作領域風險隱患及成因，切實增強防範化解工作的針對性有效性。

張際文分析，大陸對外工作領域大體可分為政治風險、廉政風險、管理風險三類。

1. 政治風險：

外交外事幹部是對外工作的主力軍，處在對外交往特別是與西方敵對勢力鬥爭博弈的前線，被滲透策反和拉攏腐蝕的風險相對較高。

2. 廉政風險：

風紀問題反彈回潮的風險。個別領導幹部出訪期間違規收受私人老闆禮品禮金、公款旅遊、違規發放津補貼等問題仍然存在，不容忽視。違規用權及權力尋租的風險。主要是違規使用對外交往權、外事活動聯絡權、友好城市審批權等權力和利用上述權力設租尋租的風險。「以外謀私」的風險。主要是利用手中積累的外事資源、人脈資源謀取私利的風險。

3. 管理風險：

幹部失管失控的風險。幹部出訪、駐外期間違反外事管理規定的情況仍個別存在，「八小時外」律己不嚴、紀法道德操守缺失的風險較高。幹部選拔任用不規範的風險。問卷調查顯示，對「幹部選拔任用工作中任人唯親、排斥異己、封官許願、說情干預、跑官要官、突擊提拔或者調整幹部等」的風險關注度較高。工作失職失責失察的風險。主要是不履職或不正確履職引發的風險。

張際文說明，風險隱患背後的原因主要有五個方面：一是思想認識存在不足。一些人對權力運行風險的預見性、敏感性、警惕性不夠強，存在麻痹思想、鬆懈苗頭和慣性思維。

二是管黨治黨責任壓實不夠。少數領導幹部對「一崗雙責」認識不清，自我要求不嚴，不敢、不願、不善抓管理。

三是風險防控體系建設不夠健全。風險防控體系還不夠到位，還不能完全適應風險防控的新形勢新任務新要求，權責不清、權責不匹配的現象依然存在。

四是制度執行力約束力有待強化。部分制度修訂完善滯後，約束性、執行力有待提高。

五是監督工作存在薄弱環節。上級監督虛化、同級監督偏軟、內部監督不深，主動發現問題能力不足，監督效能有待提升。

張際文強調，要始終堅持底線思維，堅決打好防範化解對外工作領域風險主動仗。要以有力政治監督推動外交外事單位強化風險責任，完善風險防控體系，推動保障對外工作高品質發展。

深化思想教育，提高風險防控自覺。強化壓力傳導，壓實風險防控責任。紮緊制度籠子，築牢風險防控堤壩。完善細化措施，增強風險防控效能。推動監督單位制定加強風險防控工作的指導意見，抓好頂層設計。敢於善於監督，凝聚風險防控合力。