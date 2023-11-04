大陸影壇年度盛事金雞獎今（4日）晚在廈門舉行，現場眾星雲集，不少女星也在紅毯上爭豔，「國民初戀」關曉彤和鍾楚曦、鄭愷、娜扎一起亮相，3種不同風格美女同框，立刻引起熱議。

關曉彤穿上一身黑色繞頸禮服，胸前開洞酥胸若隱若現，下半身開高衩到腿根，露出白皙纖細美腿，好身材包不住；而一旁鍾楚曦則穿著金色斜肩禮服，展現高貴氣質，大方又自信；而娜扎則是穿黑色禮服，簡約大氣，3女神不同風格但卻相當吸睛，成為紅毯焦點。

此外，入圍本屆金雞獎最佳女主角的43歲女星殷桃，則是穿著一襲黑色細肩帶禮服，前面大開深V露東西半球，轉過身辣露裸背，膚白貌美、風韻十足，完全符合她被譽為「人間水蜜桃」的稱號。

而同樣入圍最佳女主角的惠英紅和入圍女配角的葉童，一起走上紅毯，兩人都選擇亮片禮服登場，葉童不僅胸前開深V，轉過身還露美背，凹凸有致的身材曲線，優雅又不失女人味，和惠英紅雖然都已60歲，但依舊保養得宜，巨星風采藏不住，令人驚艷不已。