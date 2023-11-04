臺北網紅節嘉年華緊跟數位浪潮，現場40多個攤位除了店家、企業品牌原先配合使用的電子支付之外，還增加享派兌數位票券支付方式，消費者只需在服務台儲值，就能以園遊券的方式，在攤位上掃碼購入美食和商品，完全不必手忙腳亂地掏錢包。

迅思創意行銷品牌公關林軒鈴表示，享派兌數位分享平台服務主要針對政府單位、私人企業商家、或沒有加入電子支付的中小微型企業的合作，提供研討會或活動的數位報到及內部員工、福委會的數位提貨券或員購服務，並不涉及金流。這次與臺北網紅節合作，是首次針對消費者服務。

在為期3天的活動中，享派兌提供臺北網紅節參與開幕儀式的網紅數位報到、數位電子票券服務。林軒鈴表示，臺北網紅節開幕儀式上有數十位網紅參加，大家只要掃瞄QR Code，在手機上填寫資料，不必核對名單及排隊等待，就能在秋陽高溫中，輕鬆完成報到手續，主辦單位也能及時掌握網紅抵達的時間與人數。

林軒鈴表示，因為是首次針對消費者提供數位票券，對消費者而言也是新鮮體驗，所以每人次的儲值數額，以500元以下為多，但整體來說，這次與臺北網紅節的合作，可以作為未來開展消費者端服務的寶貴經驗。