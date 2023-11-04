為吸引人潮臨櫃，臺北網紅節嘉年華廠商紛紛祭出各種好康優惠，送出試用品、體驗組或精美小贈品吸客。其中又以展碁國際最豪氣，送出的是近5000元的體驗組，難怪連2天人氣爆棚。

為了吸引消費者的目光，各商家、企業品牌不僅在中央舞台區每整點的明星、網紅直播秀或品牌推薦活動投放各式各樣的小贈品，消費者還可在各展售攤位參加活動，得到商品體驗包、環保袋、馬克杯等實用的小贈品，只要逛一趟香堤大道，消費者的提袋、背包都塞滿了大大小小的贈品。

眾家品牌中，以位於香堤大道舞台中央的展碁國際最大方，只要消費者在粉專按讚，就能獲得由知性女神張景嵐代言的究享受輕孅粉、究晶亮葉黃素凍的體驗組，以及瑞士原裝進口的Tal蒂愛麗極致完美系列商品，包括1瓶市價2980元的SOS速效急救精華，以及晚霜體驗包，總價值近5000元，是本次臺北網紅節嘉年華最超值的贈品。

業者表示，Tal蒂愛麗是以歐洲阿爾卑詩山純淨的水、特產雪蓮花精製而成的保養品，可以讓受損肌膚獲得滋潤，肌膚的急救效果獲得歐洲BAZAAR雜誌2021年抗老保養品大賽冠軍，這次特別藉由臺北網紅節嘉年華活動，向消費者推薦，不惜成本做為贈品大放送。