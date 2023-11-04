台灣人真的這麼愛貪小便宜嗎？日前有網友分享一間高雄的自助餐店，老闆在中午時段提供60元吃到飽服務，爆紅後吸引許多人朝聖，結果出現一堆人瘋狂亂夾，最後吃不完只能全部丟掉，讓店家的美意瞬間變調。

日前一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，分享高雄大寮一間自助餐，只見他夾了4菜、4肉加白飯竟只要60元，讓其他人全都驚呼「全台最佛」，而這真相其實是因為老闆在中午時段提供吃到飽服務，不論怎麼吃都只需要60元。

該自助餐爆紅後，有鄰居更新後續，透露雖然60元的吃到飽服務很優惠，但在爆紅前這間店的生意其實普普通通，老闆才會推出吃到飽服務，避免食物剩下浪費。

「看到闆娘這兩天臉色越來越難看我不捨！」該位鄰居提到，沒想到經過網友分享爆紅後，如今一堆人老早就到現場排隊，等吃到飽時段狂夾大魚大肉，結果根本吃不完，只能全部倒掉，反而更浪費食材，讓店家美意完全走鐘，忙了一整天不只沒賺錢，反倒還賠錢。

其他人也感嘆說「明明是為了不浪費食材，現在卻變成一堆貪婪的人，吃完也就算了，結果繼續浪費，真的很誇張」、「貪婪之島」、「應該要限制沒吃完罰錢」、「好好的一家店，可能又要被搞黑了」、「一堆蕭貪乞丐兼奧客鴣狗評論師」。