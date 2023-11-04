臺北網紅節嘉年華今(4)日進行第二天，信義區香堤大道人氣大爆發，吸引逾20萬人參與。其中momo購物網號召國際知名美妝、清潔、運動休閒、家電、健康食品等品牌，推出雙11超殺優惠，加上闖關送贈品的活動設計奏效，吸引消費者大排長龍。
代理美國匹克球拍第一品牌KASACA的業者邱健憲表示，今天來參加網紅節保守估計超過20萬人，除了主舞台區每個時段都有網紅直播秀，台下還有美國最時髦的匹克球可以體驗，別引許多家長與小朋友參與，父子同場揮拍，親子同樂。
今天引爆人潮的是momo購物網，兌換超值好禮的消費者大排長龍，拿到禮物的王姓消費者說，網紅節真大方，momo的禮物非常實用，排個2小時太值得了。
台北商圈精選的名物攤商更是精彩，艋舺商圈的唯星蛋糕大推湯種磅蛋糕，嘉年華限定優惠買二送一。剝皮寮附近的百年名店川業肉圓，是萬華區經常客滿的老字號小吃，首度參加網紅節，滿足舊雨新知的味蕾享受。其他還有來自貓空、愛國東路商圈、台北休閒農業的名攤都是網紅節官方推薦的焦點，消費者切勿錯過。
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