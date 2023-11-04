疫後航空產業強力復甦，航空市場前景看好，為了讓更多年輕人與航空迷深入了解航空界奧秘，財團法人中華航空事業發展基金會（航發會）今舉辦「飛航解密 暢遊天際」2023系列講座台北場。航發會設立的「國內航空器駕駛員訓練獎助金」，給予自訓並成為國籍航空機師50萬元獎助金，今年有5位自訓獲得補助。

航發會董事長陳彥伯表示，航空駕駛員養成不易，許多對飛航有興趣的年輕人會選擇自訓這一條路，並且到國外學習飛行，但其實國內就有與國外訓練質量相當的飛行訓練學校。因此，航發會特別設立「國內航空器駕駛員訓練獎助金」，這是國內唯一鼓勵自訓並成為國籍航空機師的獎助金，希望能協助國籍航空業者培育飛行人員，未來樂見有更多的駕駛員能領到這一筆獎助金。

今年獎助金共有華航錢武正、華信呂忠倫、星宇黃志瑋、台灣虎航何偉綸和詹博勛5位機師獲得獎助金。陳彥伯也鼓勵年輕學子，「想學飛，努力不懈、勇敢去追！」。

航發會舉辦飛航講座已邁入第7年，期盼提供更多年輕學子了解航空產業奧秘的機會。民航局林國顯局長提到，在這個疫後航空復甦的時刻，更顯航空業對國家經濟發展的重要，感謝航發會長期為台灣航空人才培育、知識推廣不遺餘力、國內航空業者支持在地自訓機師及航空從業人員。

航發會表示，今年的台北場講座特別規劃「iPILOT飛行體驗」主題活動，將A320全座艙飛機駕駛艙搬進會場外，讓聽眾能透過沉浸式虛擬駕駛體驗，實際感受飛行的樂趣。另每位航空職人的演講結束後，也安排QA交流時間讓聽眾提問，現場互動熱絡。

接下來「飛航解密 暢遊天際」2023系列講座台南場將於11月11日台南香格里拉遠東國際大飯店登場；台中場則於11月25日台中裕元花園酒店舉行，活動採免費報名，額滿為止。