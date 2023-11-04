針對「國民黨提出日本式、德國式，還有柯這邊的全民調讓分，三種你認為哪一種是比較可行的方案？」(製圖/中時新聞網)

藍白整合陷僵局，國民黨主席朱立倫提出以日本、德國模式決定「藍白合」總統參選人，民眾黨總統參選人柯文哲仍堅持全民調。今天(4日)有一份最新的網路投票，針對日本式、德國式、全民調讓分等3種方案，詢問網友認為哪一種比較可行？截至4日晚上，高達77%的網友選擇全民調讓分。

《Bit King比特王出任務》YouTube頻道今(4日)針對「國民黨提出日本式（小雞選母雞占二分之一，民調占二分之一）德國式（政黨支持度二分之一，侯柯配對賴、柯侯配對賴支持度占二分之一），還有柯這邊的全民調讓分，三種你認為哪一種是比較可行的方案？」進行網路投票，截至4日晚上7點，已有2.5萬人參與投票，77%的網友選擇全民調讓分；6%的網友選擇日本式初選；5%選擇德國式初選；12%我有更好的方法。

網友紛紛表示，「可以分3次民調，一次全市話，一次全手機，一次手機和市話各半，每次民調公司時間樣本數如果意見不合，全部抽籤決定」、「抽籤決定，既簡單又公平」、「國民黨全力團結，加油」、「民調才是民意」、「先辦3場政見辯論會」、「民調才是民意」、「日本式也可以啊，阿北再提名70個就好」。