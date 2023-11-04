徐佳瑩4日在台北小巨蛋舉辦演唱會。（亞神音樂提供）

徐佳瑩4日在台北小巨蛋舉辦演唱會。（亞神音樂提供）

徐佳瑩4日在台北小巨蛋舉辦演唱會。（亞神音樂提供）

徐佳瑩（Lala）今（4日）起連2天在台北小巨蛋舉辦「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會，2場共2.2張門票銷售一空，粗估總票房進帳5148萬。暌違5年攻蛋，這段期間進階成為2寶媽的Lala，久違與歌迷相聚，她登場不到5分鐘就落淚，第一首歌最後幾句歌詞唱到一度泣不成聲，滿場1.1萬名歌迷送上掌聲為她打氣。

徐佳瑩今穿紅黑斜肩連帽長裙逆光現身，以〈給〉這首歌為演唱會揭開序幕，身後的四面巨型LED螢幕，由4000顆燈點打造出的1.5噸重「懸浮黑洞」，視覺效果驚豔眾人。唱完描寫她脆弱、低潮時期的〈極限〉、〈高空彈跳〉等歌後，她躺在地上、久久不願起身，隨後感動說：「5年了，這5年來你們都過得好嗎？謝謝你們來，真的好奢侈，我剛哭到泣不成聲，有人發現嗎？我也沒料到（自己會哭），我不能看到你們的臉，看到你們的臉我會想哭，因為你們是我人生中，很奢侈的一部份。」隨後獻唱〈言不由衷〉送給大家。