週日凌晨英超紐卡索聯將坐鎮主場迎戰兵工廠。紐卡索聯本賽季整體表現不如兵工廠，雙方最近一次對賽喜鵲主場0:2落敗，主力中場桑德羅·托纳利 Sandro Tonali長期停賽也導致實力減弱，面對聯賽未嘗敗仗的槍手，喜鵲本場只得先求不敗。

【足球-英超】[兵工廠FC@紐卡索聯][11/05(日)01:30][編號 755]

紐卡索聯本賽季表現尚可，10輪英超有17分積分暫時處於聯賽第六位置。在前5輪主場比賽取得4勝1敗，主場作戰鬥志十足。但防守表現不太穩定，雖然連續6輪未嘗敗績，但當中被對手西漢姆聯和狼隊分別攻進了2球，以法比安·沙爾 Fabian Schar、賈馬爾·拉塞爾斯 Jamaal Lascelles 為首的後防線狀態不穩，這是紐卡索聯隱患之一。喜鵲目前陣中有不少球員無法出賽，包括前鋒亞歷山大·伊沙克 Alexander Isak、中場雅向布.墨菲 Jacob Murphy 在內有7位球員受傷；桑德羅·托纳利 被停賽，劉易斯·米利Lewis Miley生病。在人腳短缺之下目前仍沒法衝上聯賽前五位置。縱使前鋒哥林·威爾遜Callum Wilson上輪英超作客狼隊梅開二度，但也難可以蓋過丟球數字。

喜鵲主帥埃迪·霍維 Eddie Howe在過去6次跟兵工廠主帥米克爾·阿特塔 Mikel Arteta 交手，埃迪·霍維 取得1勝2平3敗，而上賽季英超2次交鋒當中埃迪·霍維帶領的紐卡索聯都沒法取得進球。本場面對上輪聯賽5:0大勝對手的兵工廠，傷兵滿營的紐卡索聯先以不輸為目標。

兵工廠對上一場英超比賽 5:0 大勝謝菲爾德聯，前鋒埃迪·恩凱蒂亞 Eddie Nketiah上演了帽子戲法。不過剛剛週中在英聯盃只派出部分主力作客挑戰西漢姆聯，但未盡全力的槍手落敗也不太意外。考慮到兵工廠需要應付英超和歐冠，可能是為了管理球員體力而選擇棄英聯盃這條戰線。

中場馬丁·奧德加特 Martin Odegaard 狀態上升中，對陣西漢姆聯為球隊扳回一球，雖然最終槍手難逃輸球，但表現值得稱讚。而且最近一次面對紐卡索聯時，馬丁·奧德加特上半場也有進球，本場槍手依然可以信任他。不僅如此，兵工廠在本賽季英超的防守端表現十分理想，前10輪有5次零封對手，也是目前次數最多的球隊。而紐卡索聯進攻並沒有太多的變化，過去10次對賽喜鵲有9場都沒法進球。本輪雙方再戰，未嘗敗績的兵工廠可看高一線。

推薦：不讓分 (國際米蘭)

週日凌晨義甲第11輪國際米蘭客場挑戰亞特蘭大。國米狀態火熱，和亞特蘭大之前6次對賽都未嘗敗績，勝率還超過六成，球員心理佔得上風的國米應可再延續勝利軌跡。

【足球-義甲】[國際米蘭@亞特蘭大][11/05(日)01:00][編號 612]

亞特蘭大在歐洲賽的表現中規中矩，上賽季以聯賽第五名成續獲得歐洲賽聯資格。亞特蘭大本賽季表現穩定，10輪聯賽錄得6勝1平3敗暫居第四位。進攻方面表現不錯，目前陣中包括基安路卡.施卡麥卡 Gianluca Scamacca、阿迪摩拿.陸克文 Ademola Lookman以及杜恩.古普美拿斯 Teun Koopmeiners 等已有9位球員取得了進球。同時還保持了每場平均僅0.8顆丟球數字，攻防兼備。

需要留意亞特蘭大對上排名較高對手把握力不足問題，目前聯賽所擊敗的對手最高排名也不過是積分榜中游份子，若跟尤文圖斯、拉齊歐這等級勁旅交手則是只有1平1敗不勝的成績。要知道亞特蘭大自2019年以來跟國米對賽都沒有勝出，目前更是處於對賽三連敗當中，對戰往績已經處於劣勢，更何況國米近況大勇，亞特蘭大很可能會在主場被擊敗。

國際米蘭本賽季表現持續強勢，雖曾爆冷主場不敵 薩索羅，但藍黑軍團仍以8勝1平1敗成續排名榜首。縱使亞特蘭大擁有不錯攻防數據，但國米不是目前意甲進球最多球隊，同時也是丟球最少的，每場平均2.5顆進球以及0.5顆丟球。

阿根廷前鋒勞塔羅·馬丁內斯 Lautaro Martinez 無疑是球隊進攻線上的重心，目前已拿到11顆進球，在和亞特蘭大上次對賽當中，勞塔羅·馬丁內斯也是有奠定勝利的進球。國米本賽季作客表現成績超乎理想，4輪客戰全數勝出並且未丟一球。絕對是看好攻防都更優勝的國米。