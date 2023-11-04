救人的白衣男真實身分為彰化埤頭消防分隊的菜鳥隊員潘忠緯，他表示當下只想救人。(圖／中視新聞)

若有學急救技能，往往就能在意想不到時救人一命。南部一名大學教授到台中打羽毛球，打到一半突然昏倒癱軟在地，碰巧在現場打球的神祕男子上前救援，直到救護車來接力，讓教授逃過鬼門關，事後男子淡定回「我只是個消防員」就離開現場。

南部某大學陳姓助理教授日前北上台中遊玩，約朋友打羽球，打到一半時覺得身體不適，便坐到場邊休息，未料突然陷入昏迷，整個人呈現靠牆癱軟姿勢，旁邊朋友嚇一大跳，怎麼叫也叫不醒，急忙大喊救命。

此時一名身穿白衣的男子上前，二話不說就實施CPR，持續按壓5分鐘，直到救護人員抵達才交棒，也因為男子幫忙CPR緣故，讓陳姓助理教授順利逃出鬼門關，送醫治療後隔天順利出院。陳男友人詢問身分想表達感謝時，白衣男僅淡定表示「我只是個消防員」，隨後便離開現場。

原來白衣男真實身分為彰化埤頭消防隊4月才新進的消防員潘忠緯，他表示當下看到對方已經出現缺氧狀況，沒有多想就立刻實施CPR，並且貼上AED救命，當天是放假去打球，意外碰到這起事件。潘忠緯笑稱，當天早上先是長跑，接著去打羽球，又拼命按壓了5分鐘，救完人當下其實已經筋疲力盡。

消防分隊大隊長則表示，潘忠緯雖然是菜鳥，但無論是工作態度或表現都十分出色，會幫忙向上級報獎，陳姓助理教授家屬也特地到場向潘忠緯表達謝意。潘忠緯對此則表示，當時滿腦子只想救人，真的沒有想太多。