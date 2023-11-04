台北市府修正都更容積獎勵辦法，若建商留設人行道，依實際留設面積給予獎勵，若留設騎樓，則增加容積獎勵至1.8倍，遭台北市議員趙怡翔批評變相鼓勵建商不蓋人行道改作騎樓，違背台北市長蔣萬安主張人本交通精神，提案要求廢止，後續通過委員會審議送大會二讀討論；台北市更新處表示尊重，但也解釋由於北市多見西北雨，多設騎樓對行人有利。

民進黨台北市議員趙怡翔領銜提案反對，並獲得跨黨派市議員聯署支持；提案指出，北市更新處日前針對「台北市都市更新新建築容積獎勵辦法」進行修法，透過容積獎勵鼓勵都更實施者在騎樓與人行道之間選擇設置騎樓，阻礙人行道的整體發展。

報告表示，考量現行台北市仍有多處人行道不足，且市府應優先透過都更程序逐漸增加人行道普及率，此修法案不但欠缺周到，更違背蔣萬安主張的「人本交通」精神。

趙怡翔強調，受到天氣因素影響，確實設置騎樓有利於行人，自己也並非反對設置騎樓，而是認為優先確保人行道寬度達到基本標準後，再規畫修法執行獎勵設置騎樓。

他說，此修法恐阻礙人行道增設政策，更對行人安全與道路規畫造成負面影響，且騎樓與人行道雖然都是行人使用空間，但無論從從執法、交通規畫、停放機車或市民使用習慣都不全然相同，例如機車停車部分，有些騎樓開放停車，有些則禁止，差異甚大。

北市議會工務委員會日前審議後通過此案，將送大會展開討論；對此，北市更新處長陳建華表示尊重，他解釋當初推此修正案，是因為認為騎樓是具特色「亭仔腳」，加上北市常常出現西北雨，設騎樓可避雨遮陽，但建商由於騎樓不好設計，往往不願留設，但為讓行人有更舒適環境，因此希望透過獎勵，鼓勵建商蓋騎樓。