藍白合萬一破局如何選副手？ 郭正亮：藍軍高機率推「這組合」

2024總統大選藍白合，仍陷入僵局；國民黨主席朱立倫2日提出仿效德國和日本的「準全民調」方案，民眾黨總統參選人柯文哲則堅持全民調。前立委郭正亮預言，萬一藍白合破局，侯韓配的機率蠻大的。

郭正亮今(4日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，已經有人建議前高雄市長韓國瑜當副手，直接去問國民黨總統參選人侯友宜 ，侯友宜說這個建議很好。郭正亮認為，若藍白合破局，侯韓配的機率蠻大的。因為韓國瑜就是一個忠黨愛國的人，若沒有經過國民黨的程序，他是不可能跳到別的黨。

郭正亮更指出，這就有一個現實面，藍白雙方都有主戰派。若侯、柯兩人拆開之後，分別去選，最後若要搞棄保，難度真的很高。兩人合難免會流失一些票；但若兩人分開，就要棄保對方棄保得很徹底，至少要15％以下，這難度很高。也許到時兩人各自登山，最後兩個禮拜再來棄保。

郭正亮表示，當然希望藍白能夠合，但萬一侯、柯兩人真的沒辦法合，有些話也要事先講清楚，就是各自努力，到最後兩個禮拜大家再來棄保，因還是希望能夠下架民進黨；還有立委的部分，選民不要不合，侯、柯都要對此公開去講。也就是柯侯即使可能不能合，可是藍白還是要合，這兩個概念要區分開。