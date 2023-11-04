法國射手巴坦（Nicolas Batum）牽涉在哈登（James Harden）重磅交易案中，從快艇轉戰七六人聯手恩比德（Joel Embiid），但根據《費城詢問報》記者基斯（Keith Pompey），巴坦因為個人原因未隨隊，也沒有任何歸隊時間表。

根據消息，七六人送出哈登、塔克（P.J. Tucker）和彼德魯塞夫（Filip Petrusev），換回巴坦、柯文頓（Robert Covington）、馬可斯莫里斯（Marcus Morris）、馬丁（KJ Martin）、現金和若干選秀權。七六人也是巴坦NBA生涯第4支所效力的球隊。

從巴坦的生涯可以發現很有趣的現象，常年擔任拓荒者先發小前鋒的他，在2014-15年球季寫下自新人年後首次場均得分個位數，隔年轉戰黃蜂卻又大復活，甚至以15.1分締造個人單季最佳紀錄，效力黃蜂最後一個賽季只有3.6分，被裁掉後來到快艇，效力3年場均7.3分，但三分球命中率高達4成，替快艇築起堅強的外圍炮火。

東京奧運獲得銀牌的法國，今年世界盃爆冷在小組賽飲恨出局，巴坦雖並未參與其中，但已經預告會在明年巴黎奧運後退休，結束15年職業生涯。