連接雙北市的忠孝橋，今天（4日）晚間6時許，往台北市方向，發生一起3車連環車禍，銀色休旅車疑似未保持安全車距，追撞前方大型重機，導致大型重機推撞前方賓士休旅車，這起車禍造成大型重機騎士受傷送醫，現場車流一度回堵，所幸警方獲報到場，以最快的速度將事故車輛排除，才得以恢復交通。

最前方遭推撞的賓士休旅車。（警方提供）

據了解，當時3輛車都是往台北市方向行駛，前方疑似因為紅綠燈的關係，車流回堵到橋面上，最前方許男（54歲）駕駛的賓士車當時是停止狀態，而劉男（23歲）駕駛的銀色休旅車疑似沒注意前方路況，且未保持安全車距，追撞前方的大型重機，導致大型重機車輛往前推撞賓士車，所幸大型重機曾姓騎士（33歲）只有右膝蓋挫傷，送醫後已無大礙。

警方提醒民眾，騎車開車都要注意前方路況，且要保持安全車距，如不小心發生車禍，請第一時間打電話報警，請在車輛後方擺放故障標誌，以保障自身安全，至於這起車禍三方都無酒駕，詳細肇事責任還有待調查後釐清。