企業19年甲級男女排球聯賽第二周例行賽於新莊體育館開戰，4日壓軸場比賽為女子組賽事，由高雄台電對上本季新隊伍「凱撒飯店連鎖」。以U18、U20青女培訓隊為班底的凱撒飯店，本場比賽交手前輩高雄台電，最終由高雄台電以25比14、14、20直落三拿下勝利，喜收開季2連勝！

本戰是凱撒飯店的首次登場，成員分別來自不同學校、練球時間少，也成為彼此間默契搭配最難克服的問題。雖然如此，凱撒飯店仍相當把握上午的練球時間，期待能在場上與前輩們一戰。開局凱撒飯店派出「東山幫」吳文亘、許芳閩、吳沛緹，與出身中山工商的陳思妤、張芸甄，以及畢業於鶯歌工商的吳苡綾擔任先發上陣；高雄台電本場則是由劉玉淳擔任先發舉球，搭配快攻手胡曉佩、黃芯瑜，以及兩邊長攻的陳姿雅、黃瀞萱、許惠瑩。

比賽一開打，高雄台電就憑藉著邊線的高強火力，讓凱撒飯店難以反擊，上個賽季因傷未登錄的快攻手曾琬羚，首局就上場替換發球，正式回歸！高雄台電一路領先至局末，最後胡曉佩在前排快攻得手，以25比14收下第一局。第二局高雄台電依舊迅速取得領先，舉球員劉玉淳更是在局間短暫改打攻擊，做出更多戰術變化，再以25比14拿下一局並取得聽牌。

第三局雙方各自走馬換將，高雄台電換上洪家瑤、彭𦀡媃、李姿瑩、郭覲儀，凱撒飯店則是讓陳彥臻、簡翊雯、潘慧勳等人上場應戰。雖然凱撒飯店拼盡全力，有多次精彩的來回波攻防，可惜最終仍是讓高雄台電以25比20帶走勝利。

拿下開季2連勝後，高雄台電王前鑌教練對於球隊在這個賽季的表現說道，「我們的連結比去年好很多，之前在很多來回波的時候，舉球員會比較急著去舉，沒有定下心來控制節奏，今年在這方面有比較大的改變！」