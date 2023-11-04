高雄市三民區鼎力路今（4日）上午發生一起死亡車禍。一名在鐵工廠工作的曾姓婦人，開車上班途中突然失控，衝撞停等紅燈的整排機車，造成66歲男騎士當場慘死，另6人受傷。檢方下午會同法醫前往殯儀館相驗，曾婦面對媒體詢問不發一語，而死者兒子則哀痛表示，「司法會還我們公正，犯罪的不會原諒」。

回顧驚險當下，鼎力路上一排機車在267巷口停等紅燈，後方一輛白色轎車突然失控，衝撞共8部機車仍持續前進，直到撞上路邊變電箱才停下。而女駕駛下車後被眾人怒罵「是怎麼開車的？」，她則雙手一攤喊「哇凍抹條啊！」。

車禍發生後，警消立即派員前往救援，66歲男騎士卡在轎車與變電箱之間，已明顯死亡，另有2男3女分別受到擦傷、頭部外傷、腰部疼痛、腳踝骨折等大小傷勢，意識皆清楚沒有生命危險，由救護人員給予急救處置後送醫，另1男傷勢輕微未送醫。

而曾婦酒測值為0，警方當場依過失致死現行犯逮捕，下午將曾婦帶往市立殯儀館開臨時偵查庭，面對媒體質問，曾婦全程低頭不發一語。

其中一名受傷的騎士也到殯儀館配合檢方開庭，透露當時一片空白，緊接就發現自己躺在地上，但也顧不得自己身上有傷，起身就開始幫助其他人，後來就醫才發現自己尾椎骨折。而死者兒子聽聞噩耗抵達殯儀館認屍，面對媒體詢問，吐露「相信司法會還我們公正」。

警方初步研判，曾婦油門操作不當，在車上發現一雙無跟拖鞋，疑與她穿著無跟拖鞋開車有關。偵訊後將依過失致死罪移送，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。