演講主題圍繞著如何保存和提高生育力，讓聽眾對於生殖醫學有更進一步的認知。(于家麒攝)

廈門安寶醫院生殖中心、金門魏博士生殖中心總監蘇晉昇看好未來陸客生殖醫療的商機，也能為金門創造觀光醫療的商機。(于家麒攝)

現今社會上班族工作壓力大，再加上生活作息不正常、晚婚等因素，使得生育率不斷降低。為了讓求子心切的夫妻們早日「做人」成功，金門醫院生殖醫學中心特別在今(4)日舉辦了一場「健康媽媽‧健康寶寶」生殖醫學沙龍，邀請多位專業醫師到場講述生育相關醫學知識，吸引不少民眾前往聽講。院方表示，未來將有專業醫師長期駐診，所有的生殖醫學療程都可以就近在金門完成，兩岸夫妻不用再舟車勞頓到台灣本島求醫，預估可省8至10萬元的費用支出。

「健康媽媽‧健康寶寶」生殖醫學沙龍邀請廈門安寶醫院院長魏曉瑞、衛福部桃園醫院生殖內分泌科主任劉政賢，以及衛福部金門醫院生殖醫學中心主任朱偉光等兩岸專家，分別從「台灣生育率現況及趨勢」，如何「吃好睡好運動好，有效提升生育力」講述，並說明「精細化診療，有效提升試管成功率」，讓在場聽眾對於生殖醫學有更進一步的認知。

廈門安寶醫院生殖中心、金門魏博士生殖中心總監蘇晉昇表示，目前在大陸地區婦女不孕的比例達到18％，而台灣進入高齡生育時代比大陸更早，故比率會更高。金門早期缺乏生殖醫學門診，民眾往返台灣本島求子的整個療程，預估需要2至3個月，不僅舟車勞頓，往返交通與醫療費用等支出更是驚人，未來有醫師長期駐診後，將可在金門完成整個療程，不僅省時，還能省下將近10萬的費用。

蘇晉昇看好未來陸客生殖醫療的商機，他指出，金門目前有金門醫院及魏博士生殖中心等兩個中心，未來陸客來金門求診，會導向魏博士中心，不會壓縮在地鄉親的醫療資源，也能為金門創造觀光醫療的商機。