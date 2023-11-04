以色列空軍本週六（4）轟炸了成立於1991年的巴勒斯坦阿茲哈爾大學（Al-Azhar University-Gaza）這所大學位於加薩走廊的行政中心。目前報導至少有12人死亡，50多人受傷，但以色列空襲可能導致不明數量的受害者仍被埋在瓦礫下。
綜合波蘭國家廣播公司《Polskie Radio》及俄羅斯軍事媒體《Top-War》4日報導，目前尚不清楚加薩地區的巴勒斯平民中有多少人在加薩最大的教育機構阿茲哈爾大學臨時庇護。以色列軍隊聲稱在被摧毀的建築物附近發現了哈瑪斯的反坦克飛彈發射器。
在以色列國防軍對加薩走廊持續的空襲，並且加薩走廊實施完全封鎖之際，阿曼當局要求建立一個國際法庭，追究以色列的戰爭罪行責任。
土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）強烈譴責以色列政府的行動，稱以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已不再是我們可以對話的對象。根據艾爾多安的說法，以色列軍隊所犯的戰爭罪行的責任完全歸於該國政府的領導。
他表示，土耳其已準備好在解決這一衝突中扮演主要角色，並作為規範化加薩局勢的擔保國。
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