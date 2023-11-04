民進黨總統參選人、副總統賴清德今（4）日出席「新北市競選總部成立大會」，總統府秘書長林佳龍到場力挺抨擊新北市施政成績，新北市政府副發言人張劭斌表示，老是為跑選舉才來新北的總統府秘書長林佳龍，一年以來鮮少聞問新北，現在居然又再為選舉唱衰新北，市府呼籲林佳龍，對新北不熟別裝熟，以免又自曝其短。

張劭斌酸，猶記去年林佳龍無法留在其第一志願台北市，轉而空降新北參選市長，將其對新北市的無知展露無遺，曾把十三行博物館講成「十四行」，抑或是將蘆洲鴨母港溝說成在板橋，屢屢鬧出烏龍，在在顯示了林佳龍對新北市不夠關心和了解。

張劭斌指出，在2023遠見民意研究調查評比中，侯友宜市長連續四年奪得五星市長殊榮，在五星市長帶領下，新北市於環保、消防、經濟面滿意度為六都最高，多項市政之市民滿意度都是名列前茅，尤其去年選舉對新北市民承諾的2030願景工程，都在迅速實現當中。

張劭斌進一步強調，今年市政成果同樣有目共睹，例如剛圓滿閉幕的2023台灣設計展，就在新落成的新北市立美術館由新北市主辦，成功吸引逾658萬人次齊聚新北，見證設計翻轉城市的力量！還有三環六線捷運路網亦均持續有重大實質進展，安坑輕軌於今年2月通車，環狀線北環段新北市境內全面動工，新北樹林線第一根基樁工程已完成，還有捷運三鶯線、萬大中和線預計近年陸續完工。此外，五泰輕軌可行性通過，明年第一季綜合規畫報告將報交通部審查，捷運汐東線要徑工程即將決標開工，主體工程招標中，城市交通網絡將更加綿密便捷。

張劭斌表示，林佳龍先前一如外界預期，高陞至中央擔任總統府秘書長，位居要職，一年前對新北市民的山盟海誓，卻有如過眼雲煙，現在選舉又快到了，才又見到他的身影，只是沒想到久別重逢，他還是對新北市一知半解，呼籲林佳龍「老話一句，有空常來新北走走」，就能親眼見證這座大城市的繁榮與進步。