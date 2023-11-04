（21:16更新：召回大使）巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列之間爆發激烈衝突，至週六（4日）進入第29天，以軍持續空襲加薩走廊，近日更以地面部隊包圍加薩北部的哈瑪斯最大據點加薩市（Gaza City），附近難民營、學校、醫院均慘遭轟炸。土耳其總統艾爾多安表示，鑒於以色列在加薩種種行徑，他將與以色列總理尼坦雅胡斷絕聯繫。他也主張，戰後加薩必須成為巴勒斯坦主權國家的一部分。土耳其外交部週六宣布召回駐以色列大使，諮詢加薩情勢與人道危機。

綜合土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）、法新社、路透社週六報導，以色列總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan，也譯艾爾段）在哈薩克出席突厥國家組織（Organization of Turkic State）峰會後於週五搭機返國途中表示：「尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已不再是我方能夠對話的人。我們不與他往來了，把他排除在外。」

艾爾多安也「看衰」尼坦雅胡。他說，這場暴力衝突尼坦雅胡負有主要責任，但他已失去以色列公民擁護，轉而寄望透過宗教煽動言論為以色列在加薩的屠殺行動尋求支持。

土耳其總統艾爾多安10月底在伊斯坦堡參加大規模集會，聲援巴勒斯坦人。

哈瑪斯掌控的加薩衛生當局週六統計，這場戰爭已造成加薩地區至少9488人喪生，其中3900人是兒童。哈瑪斯劫持約240名人質，以方的死亡人數逾1400人。

土耳其政府並未視哈瑪斯為恐怖組織，也呼籲立即停火、提議建立確保停火的體制。艾爾多安表示，他已宣布土耳其會支持把以色列的侵犯人權罪行與戰爭罪送交國際刑事法院（ICC）的倡議，「我國相關單位均將展開這方面的工作，尤其外交部」。

艾爾多安還說，安卡拉當局已準備好要擔任加薩的「擔保國」，並重申土耳其在以色列持續侵略的情況下支援加薩民眾。他說，戰爭一旦結束，加薩走廊必須成為主權獨立巴勒斯坦國的一部分，安卡拉當局不支持任何「從歷史逐步抹去巴勒斯坦人」的計畫。

戰爭開打前，土耳其持續與以色列努力修復交惡多年的關係。艾爾多安10月28日參加伊斯坦堡參加聲援巴勒斯坦人的150萬人集會時直斥以色列是「戰犯」，以色列大為光火，不僅召回派駐土耳其的所有外交人員，並「重新評估」與安卡拉政府之間的關係，因為土耳其針對以哈戰爭的言論日益激烈。

The Turkish Government has announced that its Ambassador to Israel has been Withdrawn from the Country for “Consultations” in Turkey, following Israel’s Refusal of a Ceasefire in the Gaza Strip. pic.twitter.com/pkXE9jzkqC — HABER (@memlekettehaber) November 4, 2023

艾爾多安週五表示，土耳其不會與以色列斷交，「不可能完全斷絕關係，特別是國際外交方面」。不過，土耳其外交部週六宣布，針對加薩走廊人道危機與以色列對加薩持續襲擊，土耳其已召回駐以色列大使磋商諮詢。

艾爾多安說，土耳其國家情報局（ MIT intelligence agency）局長卡林（Ibrahim Kalin）正帶領土耳其人援權力調解以結束這場戰爭，分頭與以色列、巴勒斯坦、哈瑪斯談判中。