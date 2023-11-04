安可環節突然發生事故，燦烈依舊展現超強的臨場反應。（COME ON JKSSP提供）

韓國天團「EXO」成員燦烈首度以個人身份來台，4日晚在桃園巨蛋開唱，他一登場就先用中文打招呼「好久不見，我是燦烈，我會中文一點點，我很喜歡你們，我喜歡麻辣燙」，聽到台下4000名粉絲的尖叫聲衝破屋頂，他再度用中文說「謝謝，請多多關照」，暌違4年登寶島，他嘴甜說「有吃了牛肉麵，也想去逛夜市，但當然可以見到大家還是讓我最開心跟期待的」。

燦烈今帶來5首歌、共2小時的演出，開唱穿上牛仔外套帥氣帶來〈Nothin'〉，而提到10月剛推出新單曲〈Good Enough〉，燦烈分享，創作時看了很多戲劇和電影作品，其中對於《我的出走日記》印象最為深刻，問起台下粉絲是否知道該劇和劇中男主角孫錫久，但不忘宣誓起主權，「我如果是女生的話，我會愛上他（孫錫久），但他的（魅力）是在我之後啦，你們不能愛上他，因為要你們愛的是我」。

活動上，有個與幸運粉絲隔空合照的環節，某位粉絲還披上白紗、打扮成新娘子，燦烈不忘比出為對方戴上戒指的姿勢，讓其他粉絲相當忌妒，也當場大方地加碼「再拍一位」，他不禁笑虧「你們怎麼表情看起來很不好，要恭喜才對呀」。他還分享了多張生活照，其中一張是他在健身房對鏡自拍照，燦烈透露「我現在一有空就會去運動，一周至少5次」，對於手臂線條最自豪，還在舞台上當眾伏地挺身10下，展現好體力。

本月27日將迎來31歲生日，現場粉絲也為他提前慶生，不僅在活動尾聲為他準備了「一輩子都想在你身邊呼吸」的排字應援，燦烈看到後直呼「這個畫面只有我看到實在太可惜了」，之後後台又端出粉絲為他訂製的蛋糕，讓他感動不已，並意猶未盡地問「還是我們明天再辦一場？那大家都會來嗎？」歌迷用應援手燈準備了他愛的彩虹，他開心喊：「今天很幸福，下次我會帶更帥氣的舞台再次與大家相見，到時候大家都會來嗎？」

安可時，燦烈帶來新歌〈Good Enough〉，不過表演到一半，後台硬體設備出問題，在紙花噴出的瞬間，音樂戛然而止，但臨場反應超強的他，馬上說「你們知道我腦海中現在想的是什麼嗎？以為又是驚喜，這個時間點太剛好了，想說是主辦單位準備給我的驚喜嗎？你們也嚇到了吧，我也嚇到了」，接著下來也不忘安撫粉絲，「雖然有一些小狀況發生，但對大家來說是好事，因為可以再重新看一次這個舞台，我們從安可開始喊好嗎」，再次在粉絲熱烈呼喊下出場表演，為今晚的活動畫下句點。