今天（4日）各地天氣晴朗穩定，明天（5日）台灣周遭吹東南風，且中層太平洋高壓籠罩，僅東南部地區及恆春半島會出現零星短暫雨勢，而在周末好天氣過完後，下周將迎來2波東北季風。

中央氣象署資訊顯示，明天各地天氣會跟今天一樣穩定，且水氣偏少，僅東南部地區及恆春半島會出現零星短暫雨勢；溫度部分，各地低溫約20度左右，且受輻射冷卻影響，清晨部分地區可能會更冷，各地白天高溫則在32度左右，日夜溫差相當明顯，提醒民眾適時添加衣物。

下周一（6日）下半天有鋒面通過台灣北部海面，東北季風將隨之增強，到下周二（7日）時包括北部、東北部及東部地區會明顯轉涼，桃園以北、東北部地區、東部地區有雨。

下周三、下周四（8、9日）東北季風減弱，各地呈現多雲到晴的好天氣，不過下周五（10日）東北季風又會增強，且這波東北季風持續時間較長，至少會影響到14日，屆時北部及東北部天氣再度轉涼，迎風面的水氣也會增加。