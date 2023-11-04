雲林縣西螺鎮福興宮「螺陽迎太平」遶境大會香，因疫情停辦3年，今年在太平媽祖聖杯應允下復辦，4日晚上8點舉行起駕大典，由雲林縣長張麗善、西螺鎮長廖秋萍、立委劉建國、前立委張嘉郡等人共同掌轎，國民黨總統參選人侯友宜原應邀到場，但下午侯辦發布消息，表示因行程調整，西螺行程取消。

太平媽起駕大典由福興宮董事長楊文鐘、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人點燃起馬炮，隨後張麗善、廖秋萍等人共同掌轎正式啟駕，數萬信眾一路相隨，將西螺市區道路擠得水泄不通，預計4日深夜11點駐駕彰化縣溪州鄉水尾村震威宮。

福興宮表示，往年遶境時間長達半個月，今年籌辦遶境會香過程中，考量疫後百工百業仍待復甦，為減緩各駕前志工團隊請假壓力，廟方規畫9天8夜遶境行程，獲得太平媽應允，本月4日至12日復辦「螺陽迎太平」遶境大會香。

福興宮指出，遶境大會香4日下午2點舉行祈安典禮、5點上轎典禮、7點30分起駕大典，將沿濁水溪與清水溪流域，遶行雲林、彰化、南投3縣市10鄉鎮祈福；本月12日下午2點於西螺大橋南岸，北、中、南重要交陪宮廟聯合贊境，一同接駕太平媽回鑾西螺遶境賜福。

原本侯友宜應邀參加起駕大典，廟方與支持者都開始準備迎接事宜，不過侯辦下午1點許發布消息『今晚原訂「西螺媽祖遶境大會香-起駕大典」，因行程調整，原訂西螺行程取消』，讓不少支持者感到可惜。

太平媽起駕當天晚上還有重頭戲音樂煙火秀，當媽祖鑾駕抵達西螺大橋，以西螺大橋為中心，其煙火施放寬幅廣達1公里，時間長達10分鐘，配合無人機展演「西螺太平媽、濁水溪守護神」文字特效，極具特色，點亮黑夜星空，讓現場氣氛沸騰到最高點。