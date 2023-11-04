在學生時期以一張手持奶茶照爆紅的「奶茶妹妹」章澤天，與前京東CEO劉強東結婚多年，目前育有一對子女，一家人近年旅居海外，有任何新近況都會引起討論。今年9月章澤天才被拍到與女兒在馬爾他度假，最近又有網友在英國倫敦學校巧遇素顏的章澤天，18日將滿30歲的她，竟變得消瘦又憔悴。

昨（3日）有網友在小紅書上分享巧遇章澤天，她說在英國倫敦學校的參觀日，章澤天在人群中特別顯眼，穿著咖啡色毛衣，頂著素顏也是完勝許多平常人；不過，章澤天整個人無精打采，臉蛋比起過去消瘦不少，看起來也憔悴許多。

有些網友認為素顏下的章澤天沒有過去閃閃發亮的女神光芒，但粉絲們立刻跳出來聲援，「說不漂亮又普通的，建議妳全素顏站在那，看看拍出來是怎樣」、「大家平常濾鏡假素顏看太多，小天這樣在現實中是真的美，可惜沒表情罷了」、「她還是好看的啊」。

其實章澤天不只是外表出眾的「奶茶妹妹」，她也是保送清華大學的學霸，求學期間還到美國紐約當交換學生，而也是赴美的關係她與劉強東相識並相愛，在2015年被知情人士曝光結婚證，證實兩人已領證結婚的消息；而不久前章澤天同框7歲女兒的照片更引起熱議，看過的人都盛讚根本像是姊妹。