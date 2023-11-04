民眾黨主席柯文哲4日晚間南下屏東市慈鳳宮前舉辦與民開講，選民關心藍白合進展如何？柯文哲直言，國民黨主席朱立倫提出的日本、德國模式，都是明知柯會輸才拿出來，「我沒有那麼笨」，所以回答會考慮，但心裡在想「哩嘎林北當作肖欸」（閩南語，指瘋子），還嗆說讓3%結果侯友宜也不敢比民調、躲起來。對於藍營想用內閣交換他去當副手，柯也表態說，人要有骨氣，「答應他的條件，我好像很像乞丐一樣」，不希望是這樣。

「民眾之聲／屏東開講」QA環節，有民眾提問，「知道柯文哲未來政黨輪替想做很多事，但現在在吵藍白合才能勝選，真的只有這條路可以走嗎？到底要等國民黨躲躲閃閃到甚麼時候？」柯文哲回答，這個問題其實讓他心中非常猶豫，也去問美國、日本友人，若讓賴清德當選，是否會讓台灣發生戰爭，他得到的答案是：「不能肯定說賴清德當選台灣會發生戰爭，但經濟一定變壞」，因為民進黨執政後跟大陸的關係整個鬧僵、很難解，兩岸不需要吵到這樣。

柯文哲說，台灣有超過65%的人希望政黨輪替，他也認為應該要合作把民進黨拉下來，但他說過「猴子理論」，猴子不是爬到樹上屁股才變紅，而是爬上樹才被看到，在地上沒看而已。這意思是說，國民黨跟民進黨，好像執政的時候就變得怪怪，好像看到樹上的猴子屁股是紅的，就抓下來換一隻猴子上去，但問題另一隻猴子的屁股也是紅的。他不喜歡「下架民進黨」的口號，難道是要換國民黨上去貪汙嗎？現階段的台灣是需要新的政治文化，

柯文哲認為，國民黨還是那個「宮廷政治」，一開始是說「要當正的，不比民調」，他就說至少要拿正常的方法，再來朱立倫就提出日本、德國模式，但意思好像是不管選哪個民眾黨都會輸，才拿出來給他選。柯文哲也吐槽說，「那你為甚麼不用台灣模式？」台下群眾也爆出掌聲。

柯文哲說，總統、立委、議員初選都是比民調，但突然說民調不準，但國民黨也是用民調把郭台銘幹掉，現在又提日、德模式，那也只能反問為甚麼不用台灣模式。

柯文哲說，這是國民黨的問題，提兩個方案，但不管哪個柯都輸，日本式是讓小雞投票，國民黨69個比民眾黨11個，「我雖然人是老實，但我沒有那麼笨」。柯也說，當時他回答朱立倫，「我知道我知道，我回去想看看」，心裡就在圈圈叉叉說「把恁爸當成肖ㄟ」。不過柯意會到自己爆粗口，馬上道歉說，要選總統的不要說歹話。

在另名民眾提出整合的想法時，柯文哲則重申，「那就比民調就好了」，都說讓侯友宜3%了，沒贏超過3%都算輸，「他也不敢，躲起來」。柯文哲說，他也很清楚國民黨現在拉不下面子，但還是希望台灣是公平的社會，不能因為是大黨就要佔人便宜，不比民調，拿幾個部會出來分，就想要別人去當副手。

柯文哲說，人活在世上要有骨氣、要有理想，「我如果答應他的條件，我好像乞丐一樣，我也不希望那樣」。